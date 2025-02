Pierwsze godziny dnia są bardzo mroźne , szczególnie na północnym wschodzie. Tam o godz. 6:00 było -13,9 st. C, a odczuwalna temperatura była jeszcze niższa. Z czasem bardziej zimowo zrobi się na północnym zachodzie kraju, gdzie spadnie więcej śniegu.

Miejscami może być niebezpiecznie

Cały czas trzeba uważać na niebezpieczną gołoledź , która utworzy się lokalnie w strefie słabych opadów marznącego deszczu. Cały czas obowiązują z tego powodu alerty IMGW pierwszego stopnia w południowo-zachodnich województwach. Na Dolnym Śląsku , Ziemi Lubuskiej i Opolszczyźnie te ostrzeżenia utrzymają się do południa.

Po mroźnym poranku czeka nas cieplejszy dzień, chociaż na północnym wschodzie również będzie mroźny (około -2 stopnie). Najcieplej będzie na południowym wschodzie: do 6 stopni Celsjusza, a w centrum termometry pokażą dwa stopnie powyżej zera.

Będzie wiało słabo, chociaż nad morzem i terenach podgórskich Podkarpacia trzeba się lokalnie liczyć z mocniejszymi porywami. Wysoko w Tatrach porywy mogą osiągać do 55 km/h, a w Bieszczadach do 70 km/h. Tam, gdzie wiatr będzie silniejszy, odczuwalna temperatura będzie wyraźnie niższa, więc warto to brać pod uwagę przed wyjściem na dwór.