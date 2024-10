Teach For Poland wylicza: W 2023 roku odsetek nauczycieli powyżej 50. roku życia wzrósł o 6,5 punktu procentowego, z 29 proc. do 36 proc. Ponadto, tylko 5 proc. nauczycieli to osoby poniżej 30. roku życia. I jest to jeden z najniższych wyników w Europie.