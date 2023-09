Ciężej będzie stracić pracę. Nowe przepisy wchodzą w życie

Nowe przepisy wzmacniają zatrudnionych. Chodzi o zwolnienie z pracy

Dzięki nowym regulacjom zmianie ulega proces zwolnienia z pracy - od teraz pracodawcy, chcący zakończyć współpracę ze swoim podwładnym, będą musieli niejako "tymczasowo" przywrócić do pełnienia obowiązków zwolnionych pracowników na czas trwania postępowania sądowego w ich sprawie.

Każda osoba, która otrzyma wypowiedzenie umowy o pracę, będzie mogła złożyć odwoławczy wniosek do sądu. W przypadku grupy pracowników zwykłych sąd I instancji każdorazowo nałoży na pracodawcę obowiązek zatrudnienia zwolnionego do czasu zakończenia postępowania.

"Nowelizacja wprowadzaa szereg zagrożeń dla pracodawców"

Z jednej strony pracodawca będzie zmuszony do dalszego zatrudnienia takiej osoby, z drugiej zaś zobowiązany jest do dbania o dobro zakładu i osób poszkodowanych.

"Można spodziewać się, że może to zniechęcać ofiary mobbingu czy molestowania do zgłaszania niepożądanych zachowań i udziału w postępowaniach w obawie przed działaniami odwetowymi, przed którymi pracodawca może nie być w stanie ich ochronić" - podkreśla "DGP".

"Żadna ochrona nie może być stosowana absolutnie"

Zdaniem radców prawnych szczególna ochrona niektórych grup pracowników jest słuszna , lecz nowe przepisy "nie uwzględniają i nie starają się nawet wyważyć interesów obu stron stosunku pracy, sprowadzając przy tym sądy do pewnego automatu".

W opinii specjalistów żadna ochrona nie może być stosowania absolutnie, ponieważ prowadzi to do absurdów i nadużyć, a brak precyzji nowelizacji może prowadzić do wielu wątpliwości interpretacyjnych.