Pogoda pokazuje prawdziwe oblicze. Tegoroczny kwiecień, jak się wydaje, przeplata więcej zimy niż lata. Poza kilkoma wiosennymi dniami niewiele udało się dotychczas doświadczyć wysokich temperatur i bezchmurnego nieba.

Pogoda w Polsce. Po weekendzie ochłodzenie

Wydawać by się mogło, że wszystko zmierza w dobrym kierunku - w weekend przyjdzie bowiem w końcu wyczekiwana wiosna. Ale tylko na chwilę. Po sobocie i niedzieli, kiedy to cieszyć się będziemy mogli temperaturami nawet powyżej 20 stopni, na termometrach powrócą o wiele niższe wskazania.

Jeszcze przez najbliższe godziny nie powinniśmy jednak oczekiwać wysokich temperatur. Jak informuje IMGW: "W nocy z czwartku na piątek będzie pogodnie, jedynie na południu wystąpi więcej chmur i słaby deszcz. W Tatrach spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg. Nad ranem lokalnie wystąpi mgła z widzialnością do 300 metrów. Temperatura wyniesie od 1 stopnia na Pomorzu i Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich (tam przy gruncie do -2 st. C) do 7 stopni na Podkarpaciu".