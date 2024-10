Sezon grzybowy 2024. Jakie ceny w skupach?

Oprócz zapalonych grzybiarzy, którzy chodzą po lesie dla satysfakcji, są także osoby, które na tym zarabiają. Po zbiorach mogą one sprzedać grzyby na kilka sposobów. Pierwszy to skup, w którym przyjmowane są grzyby po uprzednim sprawdzeniu ich jakości. Opcja numer dwa to samodzielna sprzedaż przy drodze lub na targowiskach. W taki sposób grzyby można sprzedać za większą kwotę, jest to jednak trudniejsze. Opcja trzecia to sprzedaż internetowa.