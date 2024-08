Jakich grzybów nie zbierać? Nawet 5 tys. zł grzywny

Grzybiarze wybierający się do lasu powinni zdawać sobie sprawę z tego, że istnieją grzyby, których nie należy zbierać. Oczywiście jasne jest, że należą do nich okazy trujące i niejadalne, jednak w tym przypadku chodzi o gatunki chronione. Najważniejsze grzyby, które znajdują się pod ochroną (ścisłą lub częściową), to między innymi:

Gwiazdosz angielski;

Borowikowiec tęgoskóry;

Borowik królewski;

Szaraczek sosnowy;

Wodnicha kozia;

Gąska pomarańczowa;

Podpieńka torfowiskowa;

Kurzawka bagienna.

Za zbieranie grzybów znajdujących się pod ochroną ścisłą bądź częściową można dostać niemałą karę. Mowa tu o grzywnie, której wysokość może sięgnąć nawet 5 tys. zł! Reklama

Za zbiór grzybów w tych miejscach grozi 500 zł mandatu

Grzybiarze, wybierający się na poszukiwania najlepszych okazów podgrzybków, borowików, maślaków czy kurek, powinni się mieć na baczności. Nie wszędzie bowiem zbieranie grzybów jest dopuszczalne. Zakaz obowiązuje w miejscach takich jak drzewostany nasienne i powierzchnie doświadczalne, ostoje zwierzyny czy uprawy do 4 metrów wysokości.

Grzybów nie wolno również zbierać na obszarach chronionych. Mowa tu o rezerwatach oraz parkach narodowych. Zakaz zbierania grzybów obowiązuje również na terenie obiektów wojskowych.

Za zbieranie grzybów w niedozwolonych miejscach grozi mandat w wysokości nawet do 500 zł.

Gdzie sprawdzić, czy zebrane grzyby są jadalne?

W trakcie zbierania grzybów należy zachować ostrożność. Jeś

li nie jesteśmy pewni co do gatunku danego okazu, lepiej pozostawić go na swoim miejscu. Niektóre gatunki niejadalne często przypominają swoim wyglądem grzyby jadalne. Zaś spożycie trujących grzybów może doprowadzić do bolesnych objawów, a w skrajnych przypadkach - śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu.

W przypadku wątpliwości, co do określenia gatunków zebranych grzybów, można zabrać je do stacji sanitarno-epidemiologicznej. Specjaliści obecni na miejscu z pewnością pomogą zweryfikować, czy pozyskane grzyby nadają się do konsumpcji. Reklama

Grzyby najlepiej jest zbierać do wiklinowych koszyków. Powinno się unikać przechowywania ich w plastikowych wiadrach czy woreczkach, ponieważ wówczas mogą ulec zaparzeniu i stać się przyczyną zatrucia.