Jak na tę porę roku przystało, w polskich lasach pojawiły się pierwsze jesienne grzyby. Ich entuzjaści informują nawet, że okazów jest wyjątkowo dużo i do tego są one dosyć dorodne. Znany z zamiłowania do zbierania i konsumpcji grzybów były poseł Janusz Piechociński już pochwalił się swoimi zdobyczami, ale nie jest on jedyny. W sieci pełno jest zdjęć i nagrań, pokazujących godne pozazdroszczenia kosze pełne maślaków, prawdziwków czy też podgrzybków.