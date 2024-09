Bezpiecznie grzybobranie. Jak uniknąć fatalnej pomyłki?

Osoby wybierające się na grzybobranie czasem mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, jak bardzo niebezpieczne są niektóre gatunki. Zjedzenie trujących okazów, takich jak muchomor sromotnikowy czy muchomor czerwony, może doprowadzić nawet do śmierci. Dlatego przed wyprawą do lasu należy dokładnie sprawdzić, jak wyglądają poszczególne grzyby i które z nich nadają się do jedzenia.

Niektórzy grzybiarze są przekonani o tym, że wszystkie grzyby z blaszkami pod kapeluszem są trujące, a te z gąbką jadalne. Okazuje się, że nie zawsze tak jest. Istnieją grzyby z gąbką, które są niejadalne bądź trujące. Mowa tu między innymi o borowiku szatańskim (jego zjedzenie może skończyć się tragicznie), goryczaku żółciowym czy borowiku ponurym. W lasach możemy natknąć się również na grzyby z blaszkami, które są jadalne. Przykładem takich grzybów są uwielbiane przez wiele osób kurki. Reklama

Co ważne, Główny Inspektorat Sanitarny radzi, by podczas grzybobrania wykręcać grzyby w całości z podłoża. Dzięki temu ich identyfikacja będzie łatwiejsza. Warto wspomnieć, że w przypadku jakichkolwiek problemów z rozpoznaniem danego grzyba, można zanieść swoje zbiory do stacji sanitarno-epidemiologicznej, gdzie doświadczeni pracownicy pomogą w ustaleniu, z jakim gatunkiem mamy do czynienia.

W ten sposób nigdy nie zbieraj grzybów

Podczas grzybobrania ważne jest nie tylko to, jakie okazy zbieramy, ale również to, w jaki sposób je przechowujemy. Absolutnie odradza się wkładanie zebranych grzybów do plastikowych siatek, reklamówek, a nawet wiaderek. Tego rodzaju składowanie zbiorów może poskutkować ich szybkim zepsuciem się. A wówczas, nawet gatunki jadalne mogą wywołać po zjedzeniu nieprzyjemne dolegliwości.

Grzyby najlepiej zbierać do wiklinowych koszyków bądź łubianek. Tego rodzaju pojemniki są o wiele bardziej przewiewne, dzięki czemu wkładane do nich grzyby mogą poleżeć więcej czasu.

Dodatkowo zebrane grzyby dobrze jest oczyścić zaraz po powrocie do domu. Lepiej nie zostawiać tego na ostatnią chwilę, ponieważ z czasem zbiory mogą się zepsuć. W trakcie oporządzania zebranych okazów trzeba pozbyć się tych uszkodzonych oraz spleśniałych. Reklama