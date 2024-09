Jesienny wysyp grzybów w dwóch częściach Polski. Grzybiarze zacierają ręce

Jesienny wysyp grzybów. Grzybiarze ruszają na łowy

Grzybobranie 2024. O czym pamiętać?

Jesienne grzybobranie w 2024 roku rozkręca się na dobre. Warto jednak znać parę zasad, których należy przestrzegać w trakcie zbierania grzybów . Podczas wyprawy do lasu:

Warto pamiętać o tym, że wiele gatunków trujących grzybów może przypominać jadalne okazy. Co więcej, jeśli nie ma się odpowiedniego doświadczenia, to na początku swojej przygody z grzybobraniem lepiej skupić się na gatunkach rurkowych i tym samym odpuścić sobie zbieranie owocników z blaszkami.

W przypadku braku stuprocentowej pewności co do gatunku znalezionych grzybów lepiej pozostawić je na miejscu lub zanieść do stacji sanitarno-epidemiologicznej, gdzie doświadczeni pracownicy pomogą w ich identyfikacji.