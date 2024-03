Pogoda na początku tygodnia jest miejscami bardzo wymagająca . Nie brakuje burz, a temperatura w ciągu dnia nie wyniesie więcej niż 10 stopni Celsjusza. Również w nocy warunki się pogorszą. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał z tego powodu alerty pierwszego stopnia dla całej Polski.

Alert IMGW: Nie ma miejsca bez przymrozków

Noc z poniedziałku na wtorek może się okazać bardzo nieprzyjemna. Specjaliści z IMGW wydali ostrzeżenie dotyczące przymrozków. Objęło ono wszystkie województwa w kraju - nie ma miejsc wolnych od alertu.

Z danych IMGW wynika, że w nocy temperatura powietrza spadnie do około -2 stopni Celsjusza. Przy gruncie będzie jeszcze zimniej: do -6 st. C, a lokalnie może być nawet do -7 stopni Celsjusza - ostrzegają specjaliści.

Prawdopodobieństwo wystąpienia tych warunków IMGW określa na 80 proc. Ostrzeżenia będą obowiązywać do godz. 8:00-9:00 we wtorek.

Pogoda idzie ku lepszemu

Chociaż noc będzie mroźna w całej Polsce, to potem warunki zaczną się poprawiać. Obecnie IMGW nie prognozuje wydania alertów pogodowych na kolejne dni. Co więcej, stopniowo temperatury będą rosły. O ile we wtorek w ciągu dnia nie będzie jeszcze cieplej niż około 11 st. C, to już w środę temperatura wyraźnie wzrośnie i wyniesie od 10 do 18 stopni Celsjusza.

Według prognoz IMGW pod koniec tygodnia od południa będzie postępować rozpogodzenie i zrobi się jeszcze cieplej - miejscami do 20 st. C.

Ostatni weekend marca ma już być zdecydowanie ciepły: termometry pokażą od 11 do 24 stopni Celsjusza. Możliwe nawet, że temperatury na Wielkanoc zbliżą się do rekordu zanotowanego w 1974 roku . W nocy z soboty na niedzielę przymrozków już nie będzie: prognozowane temperatury wyniosą wówczas od 5 do nawet 12 stopni powyżej zera.

