Przewodniczący komisji do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich w Polsce złożył zawiadomienie do prokuratury przeciwko Piotrowi Pogonowskiemu. To były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w latach 2015-2020. Zdaniem komisji mogło dojść do "naruszenia przepisów prawa i interesu publicznego" w związku z zamknięciem 10 z 15 delegatur terenowych ABW. Agencją zarządzał wówczas Pogonowski.