Jak przekazała Prokuratura Krajowa Jerzy Z. podejrzany jest o popełnienie dwóch przestępstw: Nadanie biegu zażaleniu ze zwłoką trzech lat, trzech miesięcy i 18 dni oraz przekroczenie uprawnień, poświadczenie nieprawdy i ukrywanie dokumentów.

W pierwszym przypadku we wniosku o uchylenie immunitetu wskazano, iż prokurator Jerzy Z. nie dopełnił ciążących na nim obowiązków, wynikających m.in. z ww. art. 246 § 2 k.p.k., i zaniechał niezwłocznego przekazania zażalenia sądowi, czym działał na szkodę interesu publicznego, w tym dobra wymiaru sprawiedliwości oraz na szkodę interesu prywatnego Przemysława M. w postaci naruszenia jego prawa do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez sąd (czyn z art. 231 § 1 kk). Reklama

Odnośnie do drugiego podejrzenia we wniosku o uchylenie immunitetu wskazano, iż prokurator Jerzy Z. przekroczył swoje uprawnienia poprzez faktyczne przejęcie akt postępowania innego prokuratora oraz niewykonywanie żadnych czynności procesowych.

Lublin. Były prokurator poniesie odpowiedzialność? Wnioskują o zgodę

Prokuratura podkreśliła, że ponadto Z. "polecił pracownikowi sekretariatu dokonanie w systemie informatycznym wpisów o wszczęciu, przedłużeniu i połączeniu śledztwa, które to wpisy poświadczały nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, poświadczył nieprawdę w dokumentach oraz ukrywał akta główne i podręczne ww. sprawy, a następnie usunął akta główne".

Działania te miał podejmować w celu osiągnięcia korzyści osobistych, tj. uniknięcia odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Uzyskanie zezwolenia sądu dyscyplinarnego (Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego) jest niezbędne do pociągnięcia prokuratora do odpowiedzialności karnej, w tym do przedstawienia mu zarzutów (art. 135 § 1 Prawa o Prokuraturze).



