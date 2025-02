Nowe informacje ws. prok. Ostrowskiego. "Wpłynęło zawiadomienie"

Jak wyjaśnił prok. Przemysław Nowak, w zawiadomieniu Adama Bodnara wskazał on na " szereg okoliczności uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa ". Chodziło przede wszystkim o podejmowanie czynności prokuratora wbrew obowiązującej pragmatyce służbowej i przepisom.

Sprawa prok. Ostrowskiego. Adam Bodnar złożył zawiadomienie

Jak dodawał podczas briefingu prasowego prok. Nowak, żadna z dokumentacji sporządzonych przez prok. Ostrowskiego ma nie zawierać sygnatury, co oznacza, że było to działanie "obok funkcjonującej prokuratury" . W zawiadomieniu podkreślono także kwestię złamania zasady obiektywizmu i bezstronności.

- W sposób oczywisty w zakresie tej osoby zachodzą okoliczności wskazujące na brak jej bezstronności. W zasadzie jest on (prok. Michał Ostrowski - red.) ostatnim prokuratorem, który powinien tę sprawę prowadzić - nadmienił prok. Nowak.

W związku z powyższym we wtorek 11 lutego zawiadomienie zostało przekazane do Wydziału Spraw Wewnętrznych PK, a prokurator z tego wydziału wszczął śledztwo w kierunku przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę interesu publicznego.

- Tego śledztwa, wbrew temu, co pojawia się w mediach, nikt prok. Michałowi Ostrowskiemu nie odebrał, albowiem nie był on prawidłowym referentem tego postępowania. (...) Sprawa zostanie po raz pierwszy przydzielona prokuratorowi do rozpoznania - wskazał.