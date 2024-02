Proces odbywał się za zamkniętymi drzwiami , jednak były duchowny bardzo chętnie dzielił się swoimi refleksjami tym, co działo się na sali sądowej. We wtorek w części jawnej można było jedynie usłyszeć wyrok .

Kontrowersyjny były duchowny publikował "kazania" w sieci

Internetową sławę Woźnicki zyskał dzięki swojej opinii o tatuażach. - It is awful, it is disgusting (ang. To okropne, to obrzydliwe - red.) - cedził słowa były już duchowny. Wypowiedź błyskawicznie stała się hitem internetu.