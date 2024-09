Powódź w Polsce nie przestaje budzić emocji wśród polityków, którzy znajdują kolejne powody do publicznego poróżnienia się. Tym razem dyskusja zahaczyła nawet o Sztab Generalny Wojska Polskiego, którego wpisy nt. sytuacji hydrologicznej skrytykował poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka. - To, co robią Tomczyk i Kosiniak-Kamysz z żołnierzami Sztabu Generalnego, jest uwłaczające - stwierdził polityk. Na odpowiedź gen. Wiesława Kukuły nie trzeba było długo czekać.