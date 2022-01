Budka wyszedł z Sienkiewiczem. Posłowie PiS: Dziwne zachowanie

W czasie wieczornych obrad Sejmu doszło do sytuacji, która szybko doczekała się wielu komentarzy na Twitterze. Posłowie PiS zwrócili uwagę na to, co zrobił Bartłomiej Sienkiewicz z KO. "Dziwne zachowanie posła Sienkiewicza, który salę obrad opuścił w asyście posła Budki" - napisał w mediach społecznościowych poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Mosiński.

Zdjęcie Borys Budka wychodzi z sali sejmowej z Bartłomiejem Sienkiewiczem / Sejm / materiał zewnętrzny