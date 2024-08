Bodnar chce cofnąć reformę PiS. Rzecznik Praw Obywatelskich ma uwagi

W połowie lipca resort sprawiedliwości poinformował, że projekt rozdzielający funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu, a Rada Ministrów ma go przyjąć jeszcze w tym roku . Skutkiem reformy - jak podkreśla MS - ma być "odseparowanie całej prokuratury od administracji rządowej, gdyż prokurator generalny, jako zwierzchnik wszystkich prokuratorów, nie będzie już narażony na ryzyko oddziaływania politycznego , w szczególności tego, którego źródłem mogą być struktury rządowe".

We wtorek opinię do projektu nowelizacji ustawy o prokuraturze opublikował Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek .

Jednak zdaniem RPO przygotowany przez MS projekt może być w przyszłości interpretowany jako pozbawienie Rzecznika Praw Obywatelskich kompetencji do żądania informacji o stanie konkretnej sprawy w prokuraturze. "Byłoby to niekorzystne dla ochrony praw podejrzanych, pokrzywdzonych i innych osób, w których obronie Rzecznik interweniuje - prowadziłoby bowiem do ograniczenia instrumentów koniecznych do stania przez RPO na straży wolności i praw człowieka i obywatela" - zauważa Wiącek.