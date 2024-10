Dotychczas praca w Sejmie wykluczała możliwość czynnej służby wojskowej, lecz jak przekazał wiceminister obrony, MON ma na nowo przyjrzeć się tym przepisom , by rozpatrzeć ewentualną zmianę.

Wyjaśnił, że dotyczyłoby to przede wszystkim "członków komisji obrony i służb specjalnych, potem dla wszystkich chętnych". Zdaniem Tomczyka wiedza i umiejętności praktyczne "są tu na wagę złota" i parlamentarzyści powinni czerpać je bezpośrednio od żołnierzy.

Szkolenie wojskowe dla parlamentarzystów. Posłowie prawicy wyrazili zdanie

"Super Express" zapytał posłów, co sądzą o tym pomyśle. Pierwszym jego zwolennikiem okazał się wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak .

- Jeśli nie byłoby tego zakazu z pewnością zdecydowałbym się co najmniej na dobrowolne przeszkolenie wojskowe, a jeśli obowiązki by pozwoliły, to także na członkostwo w najbliższej memu miejscu zamieszkania brygadzie Wojsk Obrony Terytorialnej - przekonywał w rozmowie z dziennikiem.