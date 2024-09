Nowe przepisy dotyczące orzeczeń o niepełnosprawności i kart parkingowych

Na mocy ustawy, której skutki weszły w życie w grudniu 2023 roku, orzeczenia o niepełnosprawności, tracące ważność po 5 sierpnia 2023 roku, są ważne tylko do 30 września 2024 roku. Ich ważność została przedłużona z powodu pandemii COVID-19. Dotyczy to również kart parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Mogą one jednak zostać przedłużone, pod warunkiem złożenia wniosku o nowe orzeczenie przed upływem terminu ważności obecnego dokumentu. W ten sposób osoby z niepełnosprawnościami nie utracą świadczeń oraz przywilejów, które wynikają z posiadania ważnego orzeczenia, nawet jeśli nowe orzeczenie nie zostanie wydane natychmiast. Reklama

Według informacji z Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, osoby objęte nowymi przepisami powinny niezwłocznie udać się do odpowiednich urzędów w celu złożenia wniosków o wydanie nowych dokumentów. Z uwagi na to, że dotyczy to ponad 400 tys. osób nie warto odkładać tego na ostatnią chwilę.

Osoby, które nie złożą wniosku, stracą prawo do ulg i świadczeń

Co istotne, osoby, które nie złożą wniosku w terminie, mogą stracić prawo do różnorodnych świadczeń, takich jak zasiłek opiekuńczy, świadczenia z funduszu alimentacyjnego czy prawo do korzystania z karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnością.

Warto jednak podkreślić, że rządowy projekt ustawy przewiduje jednak uproszczenie procedury przedłużania orzeczeń z urzędu w celu uniknięcia spiętrzeń i przeciążenia organów orzekających. Osoby, które oczekują na wydanie nowego orzeczenia, nie utracą prawa do ulg i świadczeń, o ile złożą wniosek o nowe orzeczenie we właściwym czasie, czyli do 30 września 2024 roku.

Kierowcy, którzy korzystają z miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych muszą upewnić się, że ich karty parkingowe są aktualne. Za parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych bez ważnej karty grozi mandat w wysokości 800 zł oraz 6 punktów karnych. Natomiast w przypadku parkowania na miejscu dla niepełnosprawnych i nieuprawnione korzystanie z karty parkingowej można otrzymać mandat w wysokości 1200 zł oraz 6 punktów karnych. Reklama

Jak złożyć wniosek o przedłużenie orzeczenia o niepełnosprawności?

Wnioski o nowe orzeczenia można składać w urzędach miejskich i gminnych, gdzie dostępne są szczegółowe informacje na temat procedur i wymaganych dokumentów lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Osoby, które nie złożą wniosku o nowe orzeczenie w terminie, mogą stracić prawo do świadczeń, ulg i przywilejów związanych z niepełnosprawnością.

Ministerstwo wprowadziło analogiczne przepisy dotyczące kart parkingowych. Po złożeniu stosownego wniosku, osoby posiadające orzeczenie ważne do 30 września mogą korzystać z kart parkingowych do 31 marca 2025 roku.