Pogoda w ostatnich dniach czas miesza jesień z zimą i czwartek nie jest pod tym względem wyjątkiem. W ciągu dnia trzeba się liczyć z mżawkami , przelotnym deszczem i deszczem ze śniegiem w wielu miejscach kraju. Wiele jednak wskazuje na to, że w piątek na południu i zachodzie Polski warunki na pewien czas znacznie się pogorszą.

Atak zimy w Mikołajki

Już w nocy z czwartku na piątek w górach, a rano na krańcach zachodnich będzie padać śnieg. W Beskidach i Sudetach pojawi się silny wiatr, osiągający w porywach do 90 km/h. W górach może powodować miejscami zamiecie śnieżne.

W piątek rano od zachodu do Polski dotrze strefa opadów śniegu i deszczu ze śniegiem. W zachodniej połowie kraju, a także na południu w ciągu dnia będzie padać śnieg, miejscami intensywnie.

Wynika z niej, że w w okolicach południa, czyli momencie największego nasilenia śnieżyc, w części Dolnego Śląska miejscami przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść do około 5 cm. Wieczorem miejscami na Śląsku i w Małopolsce pokrywa śnieżna może osiągać grubość około 3 cm.

6 grudnia z masą zmian pogodowych

Strefa opadów śniegu przesunie się przez południowo-zachodnią Polskę dosyć szybko, a zaraz za nią nastąpi wyraźna zmiana . Na zachodzie temperatura osiągnie nawet 7 stopni Celsjusza, przez co warstwa śniegu w tej części kraju do wieczora wyraźnie się zmniejszy lub z wielu miejsc zniknie całkowicie.

6 grudnia wciąż trzeba się też liczyć z silnym wiatrem na południu, który w porywach może osiągać do 60 km/h. Jeszcze mocniejsze podmuchy prognozowane są w górach. W Sudetach może wiać do 80 km/h, a w Beskidach nawet do 120 km/h. Z tego powodu w górach możliwe będą zawieje i zamiecie śnieżne.