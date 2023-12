Podczas krótkiej ceremonii w gabinecie marszałka Sejmu Szymon Hołownia zwracał uwagę na to, że "pokój to nie tylko brak wojen, dobro to nie tylko brak zła, ale to dużo więcej, to aktywne działanie". - Nie możemy spocząć na laurach, a cały czas aktywnie poszerzać sumę dobra w świecie - przekonywał polityk.