"Doszło do hańbiącego incydentu"

Sz. Hołownia: Prezydium Sejmu ukarało posła Brauna maksymalnym wymiarem kary

- Prezydium Sejmu ukarało posła Brauna maksymalnym wymiarem kary, jaką miało do dyspozycji. Zostanie więc on - po wykluczeniu oczywiście z obrad Sejmu - bo to pierwsza i dotkliwa kara - zwłaszcza w tych ważnych momentach ukarany odebraniem połowy uposażenia poselskiego na okres trzech miesięcy i całości diety parlamentarnej przez pół roku, To najwyższa kara, jaką mogliśmy zastosować i nie mieliśmy co do niej wątpliwości - oświadczył Hołownia.