"Dobre wieść z Europarlamentu w Brukseli! Beata Szydło wybrana przez aklamację (!) wiceprzewodniczącą specjalnej komisji PE, o czym informuję jako koordynator partii Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy w tejże speckomisji ds. Obcych Ingerencji w Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej" - napisał na Twitterze eurodeputowany Ryszard Czarnecki.

Przewodniczącym speckomisji jest francuski europoseł Raphael Glucksmann.

Beata Szydło wiceszefową specjalnej komisji PE. Czym zajmuje się komisja?

Speckomisja kontynuuje pracę swojej poprzedniczki o tej samej nazwie, która zakończyła działalność 23 marca. Zajmuje się m.in. weryfikacją istniejącego i planowanego prawodawstwa UE w szeregu obszarów pod kątem luk prawnych, które państwa trzecie mogłyby wykorzystać we wrogich celach.

Komisja podsumuje swoje ustalenia w sprawozdaniu, które ma zostać przyjęte przed końcem jej jednorocznej kadencji.

- To duży sukces polskiej reprezentacji w europarlamencie i duży sukces PiS, ponieważ komisja ta zajmuje się w dużej mierze badaniem ingerencji Rosji i nie tylko w wybory w państwach członkowskich UE. Obecność w specjalnej komisji daje nam możliwość wpływania na to, co dzieje się w materii walki z dezinformacją - powiedział po wyborze Czarnecki, który jest koordynatorem grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w tej speckomisji.