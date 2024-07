Do awantury między ppłk. Piotrem Szymańskim , konsultantem Wojskowej Służby Zdrowia ds. neurologii a Samuelem Pereirą , byłym szefem TVP Info za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy, doszło w jednej z warszawskich restauracji. Na filmie ze scysji pada mnóstwo obelg, wulgaryzmów i politycznych nawiązań. Widać ponadto agresywne zachowanie Szymańskiego.

Piotr Szymański i jego "skandaliczne zachowanie". Ruszyło postępowanie

Sejmej podkreślił, że Szymański został mianowany konsultantem Wojskowej Służby Zdrowia " za poprzedniego rządu, w 2017 roku ". To niejedyna reakcja polityczna dotycząca nagrania. Jak pisał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz , zachowanie mężczyzny było "skandaliczne", dlatego "zostaną wyciągnięte zdecydowane konsekwencje".

Szymański: Zostałem sprowokowany. Pereira: To nieprawda

"Naruszona została moja nietykalność osobista i prawo do prywatności, upubliczniony został wizerunek nie tylko mój ale i innych osób mi towarzyszących. Oczekuję, że okoliczności sprawy będą przedmiotem postępowania wyjaśniającego, którego ustalenia pozwolą mi wnieść oskarżenie wobec osób, które naruszyły prawo" - ocenił.

Z kolei Pereira napisał na platformie X, że Szymański nie został sprowokowany, lecz około 22:00 przyszedł on do jego stolika. "Zaczął wulgarnie obrażać, a następnie stwierdził, że 'nie jestem u siebie' i wrzeszczał publicznie, żebym 'wy.... do Portugalii'" (...). "Są świadkowie, dokładne informacje w tej sprawie od wczoraj posiada MON, jest monitoring z tej restauracji i inne nagrania" - uznał.