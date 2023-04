Atak na granicy. W polskich strażników leciały kamienie i gałęzie

Polska

We wtorek czwartego kwietnia Straż Graniczna poinformowała za pośrednictwem konta w mediach społecznościowych, że dzień wcześniej, na odcinku polsko-białoruskiej granicy, niedaleko miejscowości Mielnik doszło do ataku na polskich pograniczników. "Wczoraj grupy agresywnych migrantów rzucały w patrole polskich służb kamieniami i gałęziami" - napisano w komunikacie. Jak poinformowały służby, wcześniej miało dochodzić do prób nielegalnego przekroczenia granicy. Nikt nie odniósł obrażeń.

Zdjęcie Granica Polska-Białoruś. Atak na polskich pograniczników / Twitter/Straż Graniczna /