Straż Graniczna w Podlaskiem w ostatnim czasie niemal codziennie odnotowuje próby nielegalnego przekroczenia rzek na granicy z Białorusią.

Granica Polska-Białoruś. Imigranci użyli pontonu

W sobotę przekazano, że tym razem próbowano się przedostać do Polski za pomocą pontonu. Grupa 15 osób - 12 obywateli Afganistanu i trzech Syryjczyków - przekroczyła rzekę Świsłocz w okolicach Krynek. "Służby białoruskie ciągle podwożą cudzoziemców pod granicę, wyznaczają im miejsce do jej przekroczenia, dają narzędzia do cięcia concertiny" - dodano we wpisie.