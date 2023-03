W konferencji prasowej na temat powołania Wyższej Szkoły Straży Granicznej uczestniczyli również sekretarz stanu MSWiA Paweł Szafernaker oraz generał dywizji straży granicznej Tomasz Praga.

Jak mówił minister Kamiński, decyzja o utworzeniu szkoły jest formą uznania i podziękowania za wzorcowe wypełnianie zadań związanych z obroną naszych granic.

- To wydarzenie kluczowe dla naszej wspaniałej formacji. Mamy gotowy projekt i koncepcję. Osobą upoważnioną do prowadzenia dalszych działań będzie Paweł Szafernaker - opisywał Mariusz Kamiński - chcielibyśmy, by projekt ustawy trafił do Sejmu jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi i by został szybko przyjęty.



Nowa Wyższa Szkoła Straży Granicznej. Kiedy nabór?

Nabór do nowej szkoły miałby rozpocząć się już 1 października tego roku. Politycy podkreślili, że chcieliby, aby pierwszy semestr na uczelni rozpoczął się w lutym 2024 roku.