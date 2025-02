Tragedia na jeziorze. Pod wędkarzami załamał się lód

Akcja ratunkowa na jeziorze. Pod wędkarzami załamał się lód

"Po dojeździe na miejsce wspólnie ze strażakami przystąpiliśmy do działań. Po zlokalizowaniu pierwszego poszkodowanego w przeręblu wyciągnięto go na lód, a następnie za pomocą sań lodowych przetransportowano do brzegu i przekazano do ZRM" - relacjonowali w komunikacie ratownicy z lipnowskiego WOPR.