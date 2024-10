Sprawa księdza Michała Olszewskiego. Sąd uchylił areszt

Po wyjściu z sali rozpraw obrońca księdza Olszewskiego mec. Krzysztof Wąsowski przekazał, że sąd postanowił warunkowo uchylić areszt, jeżeli cała trójka wpłaci po 350 tys. zł . Wyjaśnił, że jeżeli ksiądz Michał Olszewski i dwie urzędniczki Urszula D. i Karolina K. wpłacą kaucję, to natychmiast wyjdą z aresztu.

Mecenas stwierdził, że "sąd nie zauważył podstaw, by trzymać ich w izolacji". - Materiał dowodowy jest już zebrany i mogą się bronić z wolnej stopy - ocenił adwokat.

Dodał, że w sprawie - z uwagi na zmianę przepisów - nie będzie organizowana żadna zbiórka. - Jeżeli ktokolwiek z naciągaczy, by chciał robić zbiórkę na panią Urszulę, Karolinę, księdza Michała, to jest to nielegalne - podkreślił.