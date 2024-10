Przekręt na 60 mln złotych. Media ujawniają szczegóły w sprawie "Buddy"

"Budda" zasłynął w mediach społecznościowych właśnie organizowanymi przez siebie loteriami z gigantycznymi nagrodami . W finale ostatniego losowania, które reklamował na swoim profilu na YouTubie, pula nagród wynosiła 7 mln 500 tys. zł. Do wygrania były m.in. luksusowe samochody, dom w Zakopanem oraz pięcioletnia pensja w wysokości 10 tys. zł miesięcznie.

"Budda" - nowe informacje. E-booki zamiast losów

Żeby wziąć udział w grze uczestnicy nie potrzebowali jednak zwykłych losów, ale e-booków , sprzedawanych na stronie wydawnictwa Influi, czyli spółki specjalizującej się w wydawaniu elektronicznych książek autorstwa internetowych twórców. Większość książek online miała jednak w rzeczywistości stanowić przepustkę do internetowych gier z nagrodami.

Śledczy ustalili, że to Tomasz Ch. miał wraz z Kamilem L. kierować powstałą w celu prowadzenia loterii zorganizowaną grupą przestępczą, powołaną do okradania Skarbu Państwa . Media natomiast zrekonstruowały sposób działania grupy "Buddy".

Wygląda na to, że od zysku ze sprzedawanych przez Influi e-booków (losów) wydawnictwo płaciło tylko 5-proc. podatek , czyli tzw. IP Box,. Uprawnieni są do niego jedynie przedsiębiorcy, którzy czerpiący zyski z działalności intelektualnej . W przypadku Influi działalnością tą miały być e-booki, które - jak podejrzewają śledczy - były tylko przykrywką dla biznesu loteryjnego, w którym w "normalnych" warunkach organizatorów obowiązywałaby 20-procentowa stawka podatkowa od uzyskanych przychodów.

"Budda" - nowe informacje. Przekręt na 60 mln złotych

"Skarb Państwa miał na tym stracić co najmniej 60 mln zł. A to oznacza, że zyski Buddy i jego grupy mogły wynieść w ciągu tylko trzech lat (śledztwo obejmuje okres od 1 października 2021 do 1 października 2024 r.) nawet 400 mln zł" - ustalił portal Onet.pl.