Pełną treść apelu publikuje portal należący do Orlenu i.pl. Wojciech Surmacz ocenia, że w ostatnich dniach doszło do " bezprawnej, brutalnej, siłowej próby przejęcia kontroli nad PAP ".

Odwołany prezes PAP apeluje. List do mediów

W tekście rozesłanym do światowych mediów i organizacji dziennikarskich Surmacz twierdzi, że nowi "zarządcy" PAP okazali się dość agresywni , w pobliżu budynku pojawiły się kamery telewizyjne, pojawili się także posłowie PiS posłowie , doszło także do przepychanek.

"Dlatego wzywam wszystkie media i organizacje dziennikarskie do solidarności zawodowej i wystąpienia w obronie wolności słowa i poszanowania prawa " - dodaje Surmacz.

PAP. Wojciech Surmacz pisze do "500 dziennikarzy"

"PAP jest niezależną agencją, która dostarcza ok. 90 proc. codziennych informacji we wszystkich mediach działających w Polsce. Podkreślam: we wszystkich mediach - niezależnie od proweniencji politycznej czy kapitałowej" - dodaje Wojciech Surmacz.