Pogoda w Polsce robi się coraz bardziej upalna. W niedzielę od godziny 13:00 do godziny 18:00 dla południowo-wschodniej części kraju wydany został alert drugiego stopnia IMGW przed upałami . W tej części Polski będzie upalnie , temperatura sięgnie 31 st. C.

Pogoda w Polsce. Antycyklon Neron niesie upały

Nad morzem termometry pokazywać będą od 21 st. C do 24 st. C. W niedzielę wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywy wiatru podczas burz będą osiągać do 70 km/h.