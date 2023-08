Prognoza pogody. Weekend jeszcze chłodny

W sobotę będzie już pogodnie i zdecydowanie cieplej . Temperatura maksymalna od 24 stopni Celsjusza na wschodzie do 29 na zachodzie. Chłodniej będzie jedynie nad morzem, w dolinach karpackich oraz na Zamojszczyźnie. Tam od 21 do 23 stopni Celsjusza.

