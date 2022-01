- Mogę potwierdzić, że Komisja otrzymała od Polski odpowiedź na swoje pismo z 22 grudnia, którą teraz szybko analizujemy - przekazał w rozmowie z mediami rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand.

Izba Dyscyplinarna SN. KE otrzymała odpowiedź

- W przypadku braku dowodu, że Polska w pełni przestrzega nakazu Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2021 r., Komisja przystąpi do wysłania pierwszego wezwania do zapłaty. Polsce pozostaje pilnie zastosować się do wyroku TSUE z 14 lipca ubiegłego roku - podkreślił Wigand.



Jak zauważają media, rzecznik KE nie odpowiedział na pytanie, ile czasu zajmie Komisji przeanalizowanie pisma otrzymanego od Polski w sprawie funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej SN.



Wigand wskazał, że jeśli TSUE nakłada karę pieniężną na kraj członkowski UE, kraj ten musi zapłacić ją Komisji Europejskiej. - Państwa członkowskie dotychczas płaciły kary. KE ma narzędzia, aby zapewnić, że płatności trafiają do budżetu UE, jeśli zajdzie potrzeba, odejmując je (kary - red.) od innych funduszy UE - zaznaczył.

Sprawa Izby Dyscyplinarnej SN. KE pisze do Polski

Jak informowaliśmy w Interii, pod koniec grudnia Komisja Europejska zwróciła się do polskiego rządu z pismem ws. wykonania nakazu zapłaty dziennej kary w wysokości miliona euro, wydanego przez Trybunał Sprawiedliwości.



Orzeczenie TSUE w tej sprawie zapadło w połowie lipca . Wówczas Trybunał wezwał Polskę do "natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego".