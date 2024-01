- Tego się nauczyłem, że to właśnie "Solidarność" broni najlepiej praw pracowników - mówił podczas spotkania z małopolskimi działaczami związku Andrzej Duda. W tym kontekście przypomniał rozmowę z Lechem Kaczyńskim i zapowiedział: "Trzymam z 'Solidarnością'". Duda odniósł się także do absencji ministrów i odwołania uroczystości wręczenia powołań na członków Rady Dialogu Społecznego. - Mam nadzieję, że to, że ostatnio odmówili i nie przyszli, to tylko wypadek przy pracy - przekazał.