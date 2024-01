Andrzej Duda a ministrowie Donalda Tuska. Odwołali swój udział w uroczystości

Jak poinformowano, nigdy wcześniej się to nie zdarzyło. Po raz pierwszy doszło do sytuacji, w której członkowie rządu odwołują swój udział w uroczystości, podczas której Prezydent RP dokonuje zmian w RDS.

Kancelaria Andrzeja Dudy podkreśliła również, że "uroczystość, do której w czwartek ostatecznie nie dojdzie, to wieloletnia tradycja i podkreślenie, że dialog społeczny jest jednym z fundamentalnych osiągnięć Polski po 1989 roku". "O to, by mógł być prowadzony, walczył wielki ruch Solidarności" - dodano.