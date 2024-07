Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Gdzie jest burza? Pogoda na zachodzie będzie groźna

Na tych terenach burze mogą mieć bardzo gwałtowny przebieg. Mogą im towarzyszyć opady deszczu sięgające miejscami do 55 mm, a lokalnie do 80 mm oraz porywy wiatru do około 90 km/h , a miejscami 120 km/h . Lokalnie może też padać grad . W niektórych miejscach może się nawet pojawić trąba powietrzna .

Pogoda będzie groźna. Lepiej zostać w domu

RCB radzi odbiorcom, by w miarę możliwości nie opuszczali domów oraz by śledzili komunikaty pogodowe. Specjaliści zalecają również by stosować się do poniższych zasad bezpieczeństwa: