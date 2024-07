Od środowego poranka w kraju prognozuje się zachmurzenie małe oraz umiarkowane, a w zachodniej Polsce i na krańcach południowych - duże. To właśnie na tych obszarach mają wystąpić gwałtowne burze z opadami deszczu .

Prognoza pogody na środę. Burze nad Polską

W trakcie burz na południu wysokość opadów może sięgnąć miejscami do 25 milimetrów, do 50 milimetrów na zachodzie, a lokalnie nawet do 80 milimetrów. Gdzieniegdzie spaść może także grad.