Wyjazd agentów CBA do Wiednia. Wszczęto śledztwo

Pierwszą jest przekroczenie uprawnień przez byłych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego "poprzez zorganizowanie, pod pozorem wyjazdu służbowego, prywatnego pobytu w Wiedniu", a następnie opłacenie go środkami z funduszu CBA i "działaniu w ten sposób w celu osiągnięcia korzyści majątkowej". Czyn ten w Kodeksie karnym jest zagrożony karą od roku do 10 lat więzienia.

Druga kwestia dotyczy poświadczenia nieprawdy przez byłych funkcjonariuszy CBA w celu osiągnięcia korzyści majątkowej . Chodzi o dokumentację wytworzoną dla potwierdzenia przebiegu pobytu w Wiedniu i "mającą znaczenie prawne co najmniej dla sposobu jego opłacenia". Tutaj Kodeks karny przewiduje karę od pół roku do ośmiu lat więzienia.

"Agent Tomek" o wizytach agentów CBA w Wiedniu

Stało się to kilka dni po tym, jak były funkcjonariusz CBA i były poseł PiS Tomasz Kaczmarek opowiedział na jakie działania CBA szły publiczne pieniądze, gdy Biurem zarządzali Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik .

- Przy nieudanych akcjach zostały wyrzucone w błoto . Fundusz operacyjny, z którego korzystało CBA również był wykorzystany w sposób przestępczy (...). Na polecenie Kamińskiego i Wąsika pojechałem do Wiednia samochodem służbowym wraz z dwoma dyrektorami zarządu operacyjno-śledczego, panem Grzegorzem P. i Krzysztofem B., którzy również są skazani w aferze gruntowej - mówił w TVN24.

Jak dodawał Kaczmarek, cel wizyty w austriackiej stolicy był pozorny. - Abyśmy odnaleźli fabrykę produkującą maszyny do gier losowych. To był tylko pretekst do tego, aby ci panowie zostali wynagrodzeni za swoje wierne działanie w postaci spędzania dwóch dni w domu publicznym w Wiedniu (...). Wyjazd nie był ukierunkowany na zwalczanie przestępczości, ale pobyt był opłacony z pieniędzy polskich podatników - opisywał "agent Tomek".