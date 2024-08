Sprawa Pawła Szopy. Adwokat zabiera głos

Doprecyzował, że chodziło o urządzenia służące do zasilania np. szpitali, jednostek straży pożarnej czy jednostek wojskowych. Na dowód zamieścił też filmy z transportu tych urządzeń do Warszawy.

Afera RARS. Lewandowski Wskazuje na prokuraturę

"Aparat medialno-polityczny uczynił z mojego klienta człowieka, który miał nieprawdopodobne wręcz znajomości, przez co zawierał 'lukratywne' kontakty" - pisał Lewandowski. Mec. Bartosz Lewandowski podkreślił, że jest to "całkowite nieporozumienie".

Następnie odniósł się do innych medialnych doniesień, wskazując, że Szopa pozyskał kontrakty bez doświadczenia w branży handlowej. "To również nieprawda, bo firmy Pana Pawła Szopy współpracowały z RARS przez kilka lat, dostarczając m. in. maseczki i rękawiczki ochronne na początku pandemii w cenach niższych niż osiągały spółki Skarby Państwa. Co więcej, nie była to jedna firma prywatna składająca oferty" - wyjaśnił.