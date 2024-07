Fotograf domagający się sprawiedliwości zgłosił sprawę w prokuraturze i rozpoczął walkę przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie. Najpierw izba wyższa utrzymywała, że nie dochodziło do mobbingu, ale po październikowych wyborach i zmianie władzy w Senacie, stanowisko stawało się coraz łagodniejsze.

Prokuratura nie odpuszcza

- Dwukrotnie byłam na rozmowie u ministra (Adama Niemczewskiego, szefa KS - red.), żeby powiedzieć mu, że nie chciałabym jeździć na wyjazdy z panią dyrektor. Jak przyznał, zna sytuację - powiedziała sądowi jedna z pracownic CIS. - Mówił, że musimy sobie zdawać sprawę: niewiele da się zrobić. "Wie pani, jaka jest dyrektor G. i jaki ma charakter". Mieliśmy do tego podejść tak, że się dostosujemy - wspominała.

Anna G. kilka miesięcy temu wyjechała do Egiptu, gdzie zajmowała się m.in. polskimi turystami. Po opublikowaniu naszego ostatniego tekstu w tej sprawie, Anna G. zgłosiła się do śledczych. W korespondencji przesłanej redakcji Interii potwierdziła to również jej pełnomocnik.