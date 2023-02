"Afera śmieciowa". PiS i PO komentują zatrzymanie Karpińskiego

Lider warszawskiego PiS zaznaczył, że "mówimy o bezprecedensowej aferze. W związku z tym, że zatrzymany został sekretarz m.st. Warszawy. Kwota korupcji, o której mówią organy ścigania, wynosi klika milionów złotych, a kontrakt, którego dotyczy afera, wynosi około 600 mln zł" - przekazał poseł.

- Oczekujemy od prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego pilnego ustosunkowania się do tej sytuacji. To nie może być tak, że Rafał Trzaskowski będzie to zamiatał pod dywan - dodał.

"Nie mam zaufania do prokuratury". Sprawę komentują politycy

- Dzisiaj prokuratura jest ostatnią instytucją w Polsce, której należy ufać - tak sprawę skomentował były szef klubu Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk.

- Nie mam dzisiaj żadnego zaufania do polskiej prokuratury - podkreślił poseł.

- Po tym, co zobaczyliśmy w sprawie willi plus, po tym co zobaczyliśmy w sprawie NCBiR, po tym co zobaczyliśmy w sprawie Orlenu, trzeba powiedzieć jasno, że dziś polska prokuratura jest prokuraturą PiS-owską, a z niezależnością nie ma nic wspólnego - zaznaczył. Z kolei Roman Giertych uważa, że zatrzymanie Karpińskiego jest próbą "przykrycia" innej sprawy.