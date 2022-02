Abp Sławoj Leszek Głódź na ingresie biskupa polowego. Poruszenie w sieci

W sobotę odbył się ingres bp. Wiesława Lechowicza do katedry polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Zastąpił on na tym stanowisku abp. Józefa Guzdka, który 16 lipca 2021 r. został mianowany arcybiskupem metropolitą białostockim i Administratorem Apostolskim Ordynariatu Polowego do czasu objęcia urzędu przez nowego biskupa polowego.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, przedstawiciele Sejmu i Senatu, Kancelarii Prezydenta RP oraz kancelarii premiera, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmund Andrzejczak, żołnierze wszystkich formacji wojskowych i funkcjonariusze służb mundurowych, a także kapelani wojskowi Kościoła prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego.

Abp Głódź na ingresie biskupa polowego

Liturgię koncelebrowało kilkudziesięciu biskupów, w tym m.in.: przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, prymas Polski abp Wojciech Polak, abp Józef Guzdek oraz abp Sławoj Leszek Głódź, pierwszy po II wojnie światowej biskup polowy. Funkcję tę pełnił przez 13 lat.

Obecność na uroczystościach ukaranego przez Watykan abp. Głódzia budzi zawsze wiele emocji. I tym razem nie pozostała bez echa w sieci. Internauci pisali m.in., że udział w uroczystościach bierze biskup "wygnany z Gdańska" i "skazany przez Watykan za chronienie księży pedofilów". Ocenili także, że "do biskupów nic nie dociera".



Choć budząca kontrowersje, to obecność hierarchy nie stała w sprzeczności z nałożoną mu karą przez Stolicę Apostolską.





Jaką karę od Watykanu dostał abp Głódź?

Nuncjatura apostolska w Polsce 29 marcu ub. r. opublikowała komunikat Stolicy Apostolskiej, w którym poinformowała o zakończeniu dochodzenia w sprawach abpa seniora gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia, działając na podstawie przepisów Kodeksu prawa kanonicznego i motu proprio papieża Franciszka "Vos estis lux mundi".

Postępowanie w sprawie abpa Głódzia dotyczyło sygnalizowanych zaniedbań w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych wobec osób małoletnich oraz innych kwestii związanych z zarządzaniem archidiecezją.

Stolica Apostolska podjęła w stosunku do abpa Głódzia nakaz zamieszkania poza archidiecezją gdańską, zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek publicznych celebracjach religijnych lub w spotkaniach świeckich w archidiecezji gdańskiej i nakaz wpłaty z osobistych funduszy odpowiedniej sumy na rzecz Fundacji św. Józefa z przeznaczeniem na działalność prewencyjną i pomoc ofiarom nadużyć.

Abp Głódź na beatyfikacji prymasa Wyszyńskiego

Ingres bp. Lechowicza do katedry polowej to nie pierwsza publiczna uroczystość, w której arcybiskup brał udział poza archidiecezją gdańską.



Abp Głódź pojawił się także we wrześniu ub.r podczas mszy beatyfikacyjnej kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej w Świątyni Opaczności Bożej w Warszawie.

