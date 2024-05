Prymas Polski w Boże Ciało: Potrzebny nam prymat Boga

- Dziś, jak nigdy wcześniej, potrzeba nam prymatu Boga. Potrzeba , aby on był w naszym życiu naprawdę na pierwszym miejscu. Potrzeba naszej wiary w rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii - powiedział abp Wojciech Polak podczas uroczystości inaugurujących obchody Bożego Ciała.

- Potrzeba naszego wiernego i ciągle pogłębianego uczestnictwa we Mszy świętej, przyjmowania Komunii świętej i wchodzenia w jej logikę. Potrzeba także zatrzymania się w ciszy na adoracji Najświętszego Sakramentu - a i tutaj, w Inowrocławiu, nie brak miejsc, gdzie odbywa się przedłużona adoracja eucharystyczna - dodał prymas Polski .

Boże Ciało. Prymas Polski: Nie zapisaliśmy się do korporacji

Duchowny określił obecną epokę mianem " plagi indywidualizmu i samotności ", podczas której istnieje potrzeba potrzeba realnej troski o to, aby "Pan był rzeczywiście obecny w świecie".

- Wierni nie przynależą do jakiejś światowej instytucji, do korporacji. Nie zapisaliśmy się do jakiejś organizacji, lepiej lub gorzej funkcjonującej, lecz stanowimy wspólnotę wiary opartą na Chrystusie - powiedział abp Polak.