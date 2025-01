Wyższe kwoty dofinansowania PFRON w 2025 roku

Kiedy i jak składać wnioski o dofinansowania z PFRON dla pracowników?

Czy systemy kadrowe są gotowe na zmiany?

Wprowadzenie nowych kwot dofinansowania z PFRON wiąże się również z koniecznością aktualizacji narzędzi używanych przez pracodawców do zarządzania wynagrodzeniami. Nowa wersja załącznika INF-D-P, oznaczona jako wersja 10, zawiera zmieniony wzór obliczeń dla pozycji 51. Dlatego systemy kadrowo-płacowe muszą zostać odpowiednio dostosowane, aby umożliwić prawidłowe generowanie plików XML zgodnych z nowymi wymaganiami.

Pracodawcy powinni skontaktować się z dostawcami swoich systemów kadrowych lub działami IT w celu wprowadzenia niezbędnych aktualizacji. Po dostosowaniu systemów, pliki XML z załącznikiem INF-D-P w wersji 10 można importować do SODiR, co znacznie usprawnia proces składania wniosków.