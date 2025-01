Kiedy można składać rozliczenie PIT za 2024 rok?

Najpopularniejsze ulgi podatkowe w 2025 roku

Dzięki ulgom podatkowym można zmniejszyć wysokość należnego podatku. Trzeba jednak wiedzieć, kiedy, komu i za co one przysługują. Skupmy się na tych najpopularniejszych:

Przysługuje rodzicom wychowującym małoletnie dzieci do ukończenia 25. roku życia (jeśli mają status ucznia/studenta), opiekunom prawnym dziecka, które z nimi mieszka, rodzinom zastępczym. Wymogiem jest, aby rozliczali się oni na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej (12 proc. i 32 proc.). Jeśli chodzi o limity dochodów to kształtują się one tak: