W Warszawie na placu przed Muzeum Wojska Polskiego trwają obchody 25. rocznicy przystąpienia Polski do NATO. Na miejscu obecni są wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz , marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska i marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

25-lecie Polski w NATO. Hołownia: Polska jest Paktem Północnoatlantyckim

- Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, stojąc przed wami, ale i tymi, którzy są już po tamtej stronie, to powiedzieć dziękuję. Polska nie tylko jest w Pakcie Północnoatlantyckim, ale nim jest . Jesteśmy nim wszyscy. Obywatele RP starający się o bezpieczeństwo, ale i wy, żołnierze i żołnierki - zaczął swoje przemówienie Szymon Hołownia .

Marszałek Sejmu nadmienił, że świętując 25-lecie Polski w NATO "jesteśmy w innym miejscu" . - Nie jesteśmy świeżym państwem w Sojuszu (...) Szanując przeszłość, musimy patrzeć w przyszłość. Wiemy dziś, jak wielki wysiłek wkłada RP w to, żeby mieć armię dostatecznie wyposażoną i wszystkich nas gotowych do służby, jeśli zajdzie taka konieczność - mówił.

- Zostaniemy ludźmi pokoju w czasach wojny - podkreślił Hołownia. Zwracając się do żołnierzy, nadmienił, że są oni nam potrzebni.

Szef MON: Chcemy żyć w pokoju, bo znamy cenę wojny

Władysław Kosiniak-Kamysz nadmienił z kolei, że "wolność potrzebuje siły", a umiłowanie do wolności jest w kodzie genetycznym Polaków. - W historii ci, którzy występowali przeciwko nam, występowali także przeciwko wolności drugiego człowieka - zaznaczył.

- Przystąpienie do Sojuszu jest konsekwencją walki zbrojnej i politycznej (...) Duch Polski nie umarł, państwo się odrodziło, a Zachód zrozumiał swój błąd - kontynuował szef MON. - Polska jest lojalnym sojusznikiem Paktu - dodał.

- Żeby mieć siłę do obrony, do wolności, trzeba się zbroić i być gotowym na każdy scenariusz. Te 25 lat to gigantyczna transformacja Wojska Polskiego (...) i wykazania się przez te lata lojalnością - mówił Kosiniak-Kamysz.