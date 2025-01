ZUS zalany wnioskami o nowe świadczenie. Do kiedy można je składać?

Wnioski o wdowią rentę można składać od początku roku. Choć nie minęły nawet dwa tygodnie, ZUS już został zasypany dokumentami o to nowe świadczenie. Kto może się o nie starać i do kiedy można składać odpowiednie dokumenty? Czasu na to jest jeszcze bardzo dużo.