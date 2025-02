Waloryzacja emerytur i rent. 1 marca świadczenia pójdą w górę

1 marca świadczenia emerytalno-rentowe zostaną podwyższone wskutek waloryzacji . Poszczególne emerytury i renty wzrosną o 5,5 procent . Warto wspomnieć, że zostaną one zwiększone z urzędu wszystkim uprawnionym osobom. Oznacza to, że nie będzie konieczne składanie żadnego dodatkowego wniosku.

Po marcowej waloryzacji najniższa emerytura będzie wynosiła 1 878,91 zł brutto (wzrost o 97,95 zł). Na taką samą kwotę będą mogły liczyć osoby pobierające rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, rentę socjalną czy najniższą wypłacaną rentę rodzinną. Wzrośnie także między innymi świadczenie przedemerytalne - do 1 893,41 zł brutto (wzrost o 98,71 zł) oraz dodatek pielęgnacyjny - do 348,22 zł (wzrost o 18,15 zł). Co ciekawe, wraz z waloryzacją, wzrośnie również kwota trzynastej i czternastej emerytury.