Ważne zmiany dla emerytów od 1 stycznia. Chodzi o dostęp do ulg i zniżek

Spis treści: 01 Legitymacja emeryta-rencisty ZUS - do czego uprawnia?

02 Zmiany w legitymacjach dla emerytów od 2023 roku

03 Elektroniczna legitymacja w mObywatel dla nowych emerytów

Legitymacja emeryta-rencisty ZUS - do czego uprawnia?

Legitymacja emeryta-rencisty wydawana jest każdej osobie, która ma ustalone prawo do emerytury, renty lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Posiadanie podobnej legitymacji jest bardzo przydatne - wiąże się bowiem z możliwością korzystania z szeregu ulg i zniżek. Do czego uprawnia legitymacja emeryta? To między innymi:

Reklama

zwolnienie z części opłat za rehabilitację

zniżki na przejazdy komunikacją miejską

zniżki w ośrodkach uzdrowiskowych i placówkach kultury

zwolnienie z abonamentu RTV po spełnieniu określonych warunków.

Legitymacja z ZUS potwierdza status emerytów i rencistów - bez niej nie mogą korzystać ze zniżek. Wzrost poziomu informatyzacji społeczeństwa sprawił, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podjęło decyzję o rozszerzeniu zakresu stosowania popularnej publicznej aplikacji mObywatel.

Czytaj też: Ten emeryt dostaje ponad 37 tys. zł. Ile wynoszą najwyższe i najniższe emerytury w Polsce?

Zmiany w legitymacjach dla emerytów od 2023 roku

Dotychczas legitymacja emeryta-rencisty wydawana była wyłącznie w formie plastikowej karty przypominającej prawo jazdy czy dowód osobisty. Od 2023 roku wprowadzone jednak zostaną zmiany - emeryci i renciści będą mogli korzystać również z elektronicznej legitymacji, czyli mLegitymacji. Dostępna będzie w aplikacji mObywatel, co umożliwi korzystanie z niej przy pomocy smartfonów. Posiadający ją emeryci czy renciści nie będą musieli nosić ze sobą karty.

Legitymacja emeryta w mObywatel nie będzie obowiązkowa - dokumenty w formie karty, które zostały wydane do tej pory, zachowają ważność przez taki okres, na jaki zostały wydane. Elektroniczne legitymacje będą wydawane na wniosek zainteresowanej osoby, jej pełnomocnika czy przedstawiciela. Wymagane informacje zostaną udostępnione tak, by umożliwić ich pobranie.

Zarówno legitymacje, jak i mLegitymacje będą wydawane przez terenową jednostkę organizacyjną ZUS właściwą w sprawach wydawania decyzji dotyczących świadczeń lub ich wypłaty. Cyfrowa wersja dokumentu będzie zawierać takie same dane jak te umieszczone na plastikowej karcie.

Zdjęcie Emeryci mogą odejść od plastikowych legitymacji. Do ich życia wkracza cyfryzacja / 123RF/PICSEL

Czytaj również: Rekordowe podwyżki dla emerytów w 2023 roku. Którzy seniorzy dostaną najwięcej?

Elektroniczna legitymacja w mObywatel dla nowych emerytów

W przypadku mLegitymacji uwierzytelnienie świadczeniobiorcy będzie się odbywać w oparciu o aplikację mObywatel. Emeryt lub rencista w razie potrzeby będzie mógł uruchomić w smartfonie usługę mObywatel i dodać mLegitymację do wirtualnego portfela.

Od 1 stycznia 2023 roku legitymacja emeryta-rencisty ZUS dostępna będzie w wersji cyfrowej również dla tych osób, które dopiero przechodzą na emeryturę czy rentę. W ich przypadku sytuacja będzie odwrotna - z urzędu dostaną legitymację z ZUS w formie elektronicznej, którą będą mogli pobrać na swój telefon przy pomocy aplikacji mobilnej mObywatel. Będą musieli zaś złożyć wniosek o wydanie karty plastikowej. Tak wynika z Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie legitymacji emeryta-rencisty (Dz.U. 2022 poz. 560).

Czytaj też:

Ta grupa szczególnie zyska na zmianach w emeryturach w 2023. Ty też do niej należysz?

Legitymacja rencisty i emeryta w aplikacji mObywatel. Świat cyfrowy zaprasza!

Zobacz też: